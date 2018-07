Anime fans voted for the best “girls with drills”, with the results sure to be controversial.

1. Reika Ryuuzaki (Ace wo Nerae!)

2. Mami Tomoe (Puella Magi Madoka Magica)

3. Beatrice (Re:Zero)

4. Biscuit Krueger (Hunter x Hunter)

5. Himeko Jougasaki (Chibi Maruko-chan)

6. Elizabeth Ethel Cordelia Midford (Black Butler)

7. Makiko (Tamagotchi!)

8. Kihel Heim (∀ Gundam)

9. Miyuki Azuki (Bakuman)

10. Ranko Kanzaki (The iDOLM@STER Cinderella Girls)