Japanese otaku have voted for their favourite flat-chested girls, with some moé icons somehow placing lower than might be expected.

The ranking:

1. Homura Akemi (Puella Magi Madoka Magica)

2. Kagura (Gintama)

3. Kaede Kayano (Assassination Classroom)

4. Tae Shimura (Gintama)

5. Azusa Nakano (K-On!)

6. Konata Izumi (Lucky☆Star)

7. Rukia Kuchiki (Bleach)

8. Mikasa Ackerman (Shingeki no Kyojin)

9. Nico Yazawa (Love Live!)

10. Misaka Mikoto (A Certain Scientific Railgun)