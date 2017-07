More anime characters have been celebrated with NewType’s latest set of character rankings, unfortunately turning out to be rather uneventful as the usual heartthrobs steal the top spots (save for one random individual) without any effort expended.

The male ranking:



1. Kirito (Sword Art Online)

2. Eren Jaeger (Shingeki no Kyojin)

3. Souta Mizushino (Re:Creators)

4. Levi (Shingeki no Kyojin)

5. Shirou Emiya (Fate/stay night)

6. Archer (Fate/stay night)

7. Char Aznable (Gundam)

8. Yuuya Mirokuji (Re:Creators)

9. Gintoki Sakata (Gintama)

10. Tatsuya Shiba (Mahouka Koukou no Rettousei)

The female ranking:



1. Selesia Uptiria (Re:Creators)

2. Saber (Fate/stay night)

3. Mikasa Ackerman (Shingeki no Kyojin)

4. Serval (Kemono Friends)

5. Asuna (Sword Art Online)

6. Atsuko Kagari (Little Witch Academia)

7. Aqua (KonoSuba)

8. Sakura Kinomoto (Cardcaptor Sakura)

9. Lachesis (Five Star Monogatari)

10. Meteora Osterreich (Re:Creators)