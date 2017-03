The rapidly approaching spring season has prompted websites to ask anime fans about the one upcoming show their most excited for, likely surprising no one as the continuation of a hugely popular series has dominated the list.

The ranking:



1. Shingeki no Kyojin Season 2

2. Ero-Manga Sensei

3. Saenai Heroine no Sodatekata Flat

4. Natsume Yuujinchou Season 6

5. Boku no Hero Academia Season 2

6. Danmachi: Sword Oratoria

7. Boruto: Naruto Next Generations

8. Idolmaster: Cinderella Girls Gekijo

9. Kyoukai no Rinne Season 3

10. Sin: Nanatsu no Taizai

11. Star-Myu Season 2

12. Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho

13. Sakura Quest

14. Uchouten Kazoku Season 2

15. Shumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?

16. Sagrada Reset

17. Oushitsu Kyoushi Haine

18. Warau Salesman NEW

19. Rokudenashi Majutsu Koushi to Kinki Kyouten

20. Fukumenkei Noise