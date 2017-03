Hatsune Miku Anniversary Album Vocalohistory Launches

Much worshiped 2D goddess Hatsune Miku‘s 10th anniversary has led to the release of “Vocalohistory“, a special 4-disk album featuring some of Miku’s most revered musical pieces along with a new one from CosMo@Bousou-P, certain to be coveted by hardcore Vocaloid collectors and guaranteeing massive profits for the already colossal franchise.

CosMo@Bousou-P’s music video for his new song “Ima made mo, Kono toki mo, Kore kara mo――”:

Some of the songs present on the album:

Hatsune Miku no Shoushitsu / cosMo@ Bousou-P

Koi suru VOC@LOID / OSTER project

Yuuhizaka / doriko

Electric enjeu / Yasuo

celluloid / baker

Saihate / Onyx Kobayashi

Poppippo- / Lamaze P

Toruko Koushinkyoku -Owata- / Owata P

Motto Nobiro Bokuno Douga / Hikutsu P

1925 / Yuuto Tomita (tommy/ T-POCKET)

StargazeR / Kotsuban P

VOiCE / Lovely P

Hatsune Miku no Bousou- -Full ver.- / cosMo@ Bousou-P

Riajuu Bakuhatsu shiro! / KAZU-k & Hako Touka (Nayuta Touka)

1/6 -genesis mix- / Vocaliod P (noa)

Sakura Zensen Ijou Nashi / Wataru P

Rolling Girl / wowaka

E? Aa, sou. / Choucho P

Time machine / 1640mP (164 x 40mP)

Hannya Shinkyou Pop / Onuyu P

Torinokocity / 40mP

Himitsu Keisatsu / Buriru

Netoge Haijin Sprechchor / Satsuki ga Tenkomori

Shinpakusuu #0822 / Choucho P

Ie ni Kaeru to Tsuma ga Kanarazu Shindafuri wo Shite imasu. / Hobobi P

Mata Ashita / Fuwari P

Miraisen / 1640mP (164 x 40mP)

Gaikoku Gakudan to Riria / Toma

BadBye / koma’n

Senbonzakura / Kurousa

Ikimasu! Karaoke Ikkyokume / Hobobi P

FREELY TOMORROW / Mitchie M

Sakura no Ame / halyosy

Kochira, Koufuku Anshin Iinkai desu. / Utata P

Black Board / Choucho P

Kazemachi Hello World / add9 (Heri P)

bitter / keeno

Sarishinohara / Mikito P

Tokyo Retro / Scop

Shuuten / cosMo@ Bousou-P

Mousouzei / DECO*27

Time mashin / Onyuu P

Umiyuri Kaiteitan / n-buna

Renai Saiban / 40mP

Tsugihagi Staccato / Toa

Suroo mooshon / Pinocchio P

Exhibition Kuuchuusen / Nayutan Seijin

Meryu- / n-buna

Those looking to get their hands on the massive album can do so now.