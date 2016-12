Various Japanese websites have demonstrated their enthusiasm for the oncoming winter anime line-up, with Akiba Souken revealing a passion for dragon maids, as the top series of their latest ranking revolves around just such a topic.

The ranking:



1. Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

2. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Season 2

3. Little Witch Academia

4. Gintama

5. Showa Genroku Rakugo Shinju: Sukeroku Anew Arc

6. Yowamushi Pedal New Generation

7. Blue Exorcist: Kyoto Saga

8. ReWrite Season 2

9. Youjo Senki

10. Idol Jihen

11. Scum’s Wish

12. Fuuka

13. Super Lovers 2

14. Ai Mai Mi Season 3

15. Marginal#4 KISS Kara Tsukuru Big Bang

16. BanG Dream!

17. Urara Meirochou

18. Gabriel Dropout

19. Tales of Zestiria the X Season 2

20. elDLIVE